La Maison des mathématiques et de l'informatique (MMI) rappelle à juste titre que « derrière les univers virtuels, de plus en plus réalistes, se cachent bien souvent… des maths ! ». C’est le cas dans les films d’animation, les jeux vidéo, les créations 3D, etc.

Six vidéos sont déjà disponibles sur l’éclairage, les illusions d'optique et les ombres, les surfaces développables, la finesse du maillage, les polyèdres et de drôles de surfaces.