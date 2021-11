Tir de missile antisatellite russe : l’Union européenne dénonce « un comportement irresponsable »

La semaine dernière, l’affaire faisait grand bruit : la Russie détruisait un de ses anciens satellites avec un missile tiré depuis la Terre. Une démonstration de force qui a généré des milliers de débris supplémentaires dans des orbites basses.

Les autorités américaines ont très rapidement vivement condamné cet acte. L’Europe de son côté a pris plus de temps, mais monte aussi au créneau via son haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

« Il s'agit là clairement d'un comportement irresponsable dans l'espace extra-atmosphérique. Ce tir a généré une grande quantité de débris spatiaux, qui représenteront longtemps un danger pour les activités spatiales habitées et non habitées, y compris pour la sécurité des astronautes et des cosmonautes de la Station spatiale internationale ».

L’Union enchaîne : « Cet acte contrevient également aux principes énoncés dans les lignes directrices des Nations unies relatives à la réduction des débris spatiaux et mettra en péril pour de nombreuses années le principe du libre accès de tous les États à l'espace et à son utilisation. Il est en outre en contradiction avec la position exprimée par la Fédération de Russie dans des enceintes multilatérales, y compris dans sa contribution au rapport du secrétaire général de l'ONU sur le comportement responsable dans l'espace extra-atmosphérique. Il amène à s'interroger sur la crédibilité de cette position ».

Enfin, « l'Union européenne appelle tous les États, y compris la Fédération de Russie, à s'abstenir de tout nouvel essai de ce type et à contribuer de manière constructive aux efforts en cours dans le cadre des Nations unies en vue d'élaborer des normes, des règles et des principes de comportement responsable dans l'espace ».