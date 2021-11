Doctolib certifiée ISO 27001 et Hébergeur de Données de Santé (HDS)

La plateforme explique que cette décision a été prise en 2020, avec plusieurs raisons en tête : « Pérenniser le développement de [ses] services », « ancrer durablement […] l’aspect transversal de la sécurité et du respect de la protection des données de santé à caractère personnel » et « démontrer [sa] volonté d'être exemplaire et transparent ».

Deux points ont été vérifiés selon Doctolib : « administration et exploitation du système d’information contenant les données de santé » et « sauvegardes externalisées des données de santé ».

Pour rappel, durant l’été dernier la plateforme était au centre d’une longue enquête intitulée « Sur Doctolib, le secret médical est soigné avec beaucoup trop de légèreté », suivie d’une brèche de sécurité quelques semaines plus tard. Rebelote sur la question de la sécurité des données en mars, avec une enquête de France Inter cette fois-ci.

De plus amples informations sur les certifications HDS et ISO 27001 sont respectivement disponibles ici et là.