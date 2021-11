Le Land du Schleswig-Holstein passe au Libre et à GNU/Linux

Le parlement du Land de Schleswig-Holstein, dans le nord de l'Allemagne, a décidé de passer presque entièrement à l'open source, écrit FOSS Force, afin d'abandonner Windows, Microsoft Office, Zoom et autres logiciels propriétaires au profit de Linux, LibreOffice, OnlyOffice et Jitsi.

« D'ici la fin de 2026, Microsoft Office doit être remplacé par LibreOffice sur les 25 000 ordinateurs utilisés par les fonctionnaires et les employés (y compris les enseignants), et le système d'exploitation Windows doit être remplacé par GNU/Linux », précise The Document Foundation, l'organisation derrière la suite bureautique open source LibreOffice.

« Nous avons atteint nos limites avec les contrats de logiciels propriétaires », explique à c't Jan Philipp Albrecht (Verts), ministre de la Transition énergétique, de l'Agriculture, de l'Environnement, de la Nature et de la Numérisation du Schleswig-Holstein depuis 2018.

« D'abord financièrement, car les redevances n'ont cessé d'augmenter ces dernières années. Deuxièmement, en ce qui concerne nos objectifs de numérisation de l'administration. L'open source nous offre simplement plus de flexibilité. Dans le même temps, tous les avantages de l'open source s'appliquent toujours : souveraineté, sécurité des données et protection des données ».