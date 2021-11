Le nouveau Winamp se rapproche, inscrivez-vous pour participer à la bêta

Le site du célèbre lecteur multimédia change complètement de couleur et ne propose plus la version 5.8 en téléchargement. À la place, des couleurs psychédéliques et la promesse d’un nouveau lecteur entièrement repensé. Sur Twitter, on retrouve une touche de nostalgie avec un lama en emoji.

Il est possible de s’inscrire pour, peut-être, faire partie de l’équipe de bêta-testeurs. Winamp propose aussi aux artistes solo, groupes et labels de s’inscrire afin « d’obtenir des mises à jour sur le nouveau Winamp et comment diffuser votre musique à un tout nouveau public ».