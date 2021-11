Streamlabs OBS retire OBS de son nom, Lightstream monte au créneau

La société était sous le feu des projecteurs ces derniers jours, et pas pour les bonnes raisons. Il y a tout d’abord l’histoire avec le logiciel gratuit et open source pour l'enregistrement vidéo et la diffusion en direct Open Broadcaster Software (OBS), qu'il avait forké en 2014.

Ce dernier explique que Streamlabs OBS l’a contacté avant le lancement de son application afin d’utiliser OBS dans son nom : « Nous leur avons gentiment demandé de ne pas le faire. Ils l'ont quand même fait et ont ensuite déposé une marque. Nous avons essayé de régler cela en privé et ils ont été peu coopératifs »… Face à la déferlante qui a suivi, Streamlabs a finalement annoncé retirer OBS du nom de son logiciel.

Stu Grubbs, co-fondateur et CEO du spécialiste du live stream Lightstream monte aussi au créneau contre l’équipe de Streamlabs, qui « devrait avoir honte ». Il l’accuse d’avoir « copié la mise en page et chaque mot » de son site marketing, captures d’écran à l’appui.

Toujours sur Twitter, Streamlabs s’est excusé et reconnait avoir « fait une erreur » : « Le texte sur la page était un placehodler mis en production par erreur. C'est notre faute. Nous avons supprimé le texte dès que nous l'avons su. La version que nous avions prévue est maintenant en ligne. L'équipe Lightstream est formidable et nous les avons contactés directement pour nous excuser ».