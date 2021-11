« *Confidentialité non incluse » : Mozilla publie son guide d’achat pour les fêtes de fin d’année

Alors que le Black Friday débutera officiellement à la fin de la semaine (mais cela fait des jours que les constructeurs et revendeurs surfent sur cette vague), la fondation a décidé de prendre le contre-pied. Elle vient de publier la cinquième édition de son guide d’achat *Confidentialité non incluse.

« Pour cette édition 2021, les chercheurs de Mozilla ont passé plus de 950 heures à examiner 151 cadeaux connectés populaires dans six catégories », parmi lesquelles la maison et les objets connectés, les jeux/jouets, le divertissement, la santé, etc. « Mozilla a identifié 46 produits qui ont des pratiques de confidentialité particulièrement problématiques ».

Parmi les pires contrevenants, on retrouve (sans grande surprise) Facebook Portal et Amazon Echo Dot for Kids. Les chercheurs ont également identifié 22 produits « Best Of » qui « protègent la vie privée en ne collectant, ne vendant ni ne partageant de données ». C’est le cas de Garmin Venu, iRobot Roomba et Apple Homepod Mini.