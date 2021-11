Baptisée Love at first insight, cette mission a mis en orbite deux satellites pour le compte de BlackSky. C’est le second succès consécutif après l’échec de Running out of toes.

Pour la première fois, Rocket Lab a utilisé un hélicoptère « pour observer le premier étage de la fusée Electron alors qu’il descendait sur Terre avec son parachute ». Pas de tentative de récupération en vol cette fois-ci.