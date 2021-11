Nouvelles fonctionnalités pour Google Maps : zones d’affluence, plan des aéroports et gares

À l’approche des fêtes de fin d’année, Google annonce des nouveautés pour ceux qui en profiteront pour voyager. Il est ainsi question d’Area Busyness afin d’identifier les zones les plus fréquentées d’une ville. Son déploiement a débuté sur Android et arrivera prochainement sur iOS.

Les centres commerciaux, les aéroports et les gares peuvent désormais afficher plus d’informations : « Vous pouvez rapidement voir quels types de magasins se trouvent dans un bâtiment, comme ceux de jouets, les bijouteries, les salons, les locations de voitures, les parkings, etc. ». Les horaires, avis et les étages sont également indiqués.

Enfin, la fonction Pickup with Google Maps se développe aux États-Unis. Lancée en mai à Portland, elle permet « de suivre l'état de votre commande, de partager votre heure d'arrivée estimée [avec le commerçant] et d'informer le magasin de votre arrivée, le tout depuis l'application ».

Désormais, plus de 2 000 magasins dans 30 États sont partenaires. Les clients utilisant Pickup with Maps « attendent généralement moins de cinq minutes », affirme Google. Rien n’est précisé concernant un lancement plus vaste dans le monde.