Memories et Explorer : deux calques pour la carte Snap

Cette carte permet pour rappel de « voir où se trouvent vos amis les plus proches et ce qu'ils font, mais aussi de découvrir des Lieux proches et lointains grâce aux Snaps envoyés par [la] communauté ».

Elle dispose désormais d’une nouvelle fonctionnalité baptisée « calque », avec Memories et la fonction Explorer pour commencer. Dans les deux cas, le but est de vous proposer une « vision du monde personnalisée ».

« Faites défiler les souvenirs vers le bas et revisitez vos Memories de Snapchat préférés rattachés aux Lieux où ils se sont produits, ou embarquez pour une expédition virtuelle vers des sites et des événements capturés par des appareils photo Snapchat dans le monde entier avec la fonction Explorer ».

« Pour consulter les Calques de la Carte Snap, visitez le nouveau menu déroulant dans le coin supérieur droit de la Carte Snap », explique enfin l’entreprise.