Encore un trimestre « record » pour NVIDIA, avec des croissances à deux chiffres

La société se porte toujours très bien avec plus de 7 milliards de dollars de revenus sur le troisième trimestre (de son année fiscale 2022), qui « a été exceptionnel ». C’est donc une hausse de 50 % en un an et de 9 % en un trimestre. Le bénéfice net est de 2,464 milliards de dollars, soit 84 % de mieux en un an et 4 % sur trois mois.

Dans le détail, la branche Gaming a un chiffre d’affaires de 3,22 milliards de dollars (+42 % en un an), contre 2,94 milliards (+55 %) pour le Data Center. Professional Visualization et Automotive se partagent les restes avec respectivement 577 millions (+144 %) et 135 millions (+8 %).