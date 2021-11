En 2022, Apple lancera son programme Self Service Repair

Comme son nom l’indique, il « permettra à la clientèle qui s’en sent capable de procéder à ses propres réparations en ayant accès aux outils et pièces détachées d’origine Apple ». « Disponible d’abord pour les gammes iPhone 12 et iPhone 13, qui seront bientôt suivies de la gamme de Mac équipés de puces M1, le programme Self Service Repair sera proposé dès le début de l’année prochaine aux États‑Unis, puis étendu à d’autres pays tout au long de 2022 ».

Apple vendra les pièces détachées ainsi que les outils nécessaires pour effectuer les réparations. « Les personnes renvoyant les pièces usagées en vue d’un recyclage recevront un crédit d’achat », ajoute le fabricant. Il faudra voir les tarifs proposés… en espérant qu’ils ne seront pas exorbitants et qu’il ne sera au final pas plus rentable de racheter un appareil.

Durant la phase initiale, l’écran, la batterie ou le capteur photo des téléphones seront disponibles. Une montée en régime avec plus de composants est prévue à partir de l’année prochaine. Plus de 200 pièces détachées et outils seront proposés.

Dans son communiqué, Apple n’hésite pas à se présenter comme le chevalier blanc : « Au cours des trois dernières années, Apple a quasiment doublé le nombre de sites de réparation ayant accès à des pièces détachées d’origine, outils et formations Apple ». Pour autant, le constructeur a passé des années à se battre contre le droit à la réparation outre-Atlantique.

Et c'est d'ailleurs l'évolution du contexte politique qui a accéléré la cadence, la FTC ayant rendu un rapport assez dur sur le sujet en début d'année, l'administration Biden ayant décidé d'agir sur ce terrain cet été. La communauté de la réparation accueille ainsi la nouvelle de manière positive, à la manière d'iFixIt, bien qu'attendant de voir la mise en pratique. Nombreux sont ceux à appeler à une continuité du travail visant à fixer des obligations strictes et générales en la matière.