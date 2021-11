Age of Empires IV : les nouveautés à venir

Microsoft explique que, « cet hiver, ce sont des centaines de modifications d’équilibrage qui vous attendent, ainsi que des résolutions de bugs et des fonctionnalités demandées par les joueuses et les joueurs ».

Pêle-mêle, il est question « d’activer les scores pour les voir pendant les parties », de « voir la carte après la fin des matchs » et bien évidemment d’un lot de rééquilibrages sur le navire de démolition des Français, les arbalétriers, l’unité Prélat du Saint-Empire Romain, le bonus de mobilité des Mongols, etc.

De plus, à partir du printemps 2022, deux nouvelles manières de jouer seront proposées : « le contenu créé par les joueuses et les joueurs et les outils pour donner vie à vos idées », ainsi que « le début des Saisons Classées ».

À plus long terme, l’équipe travaille sur « une file d’attente de construction globale », des améliorations pour la carte des statistiques des unités et les raccourcis, les provocations et codes de triche, améliorer l’intelligence artificielle, etc.