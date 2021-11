EXA1 : le supercalculateur français d’Atos et du CEA

Avec une puissance de 23,2 PFLOPS pour une consommation de 4,96 mégawatts, il est rentré directement à la 14e place du Top500 comme nous l’indiquions récemment. Doté de 12 960 processeurs EPYC 7763 (Zen 3, 64C) et donc de 829 440 cœurs, « il s’agit du plus grand système de calcul haute performance (HPC) jamais installé dans le monde utilisant des processeurs standard », explique Atos.

Il existe des supercalculateurs plus performants en Europe – HPC5 en Italie et JUWELS Booster Module en Allemagne avec 35,4 et 44,1 PFLOPS – mais ils exploitent des GPU de NVIDIA (Tesla A100 ou V100) en complément des CPU.

« Ce nouveau supercalculateur est entièrement refroidi par de l’eau grâce à la solution brevetée DLC (Direct Liquid Cooling) d’Atos qui utilise de l’eau tiède à cet effet. Avec un indicateur d’efficacité énergétique PUE~1 (Power Usage Effectiveness), EXA1 enregistre les meilleures performances du marché ».

« Le développement d’un tel supercalculateur de haut niveau est essentiel pour certains programmes de défense que nous mettons en œuvre au sein du CEA/DAM », indique Vincenzo Salvetti, directeur des applications militaires au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.

Plus précisément, il répond « aux besoins du programme Simulation de la Direction des applications militaires du CEA, dont le but est de garantir la sûreté et la fiabilité des armes nucléaires françaises ». Pour le moment, il ne s’agit que de la « première partition » d'EXA1, référencé comme CEA-HF dans le Top500. Nous n’avons pas plus de détails sur les autres partitions à venir.