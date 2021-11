Microsoft prépare un nouveau Media Player pour Windows 11

Il est actuellement proposé en test via le canal Dev du programme Insiders, et fera du bien au système tant ce qui était proposé ces dernières années était indécent de la part d'un tel 'éditeur.

Ce lecteur multimédia sera chargé de la lecture de la musique et des vidéos, on imagine qu'il fonctionnera de paire avec le Store qui a lui aussi été renouvelé récemment. Cette évolution en suit d'autres, déjà finalisées ou non : Paint, Calculatrice, Photos, etc.

Les collections musicales intégrées à Groove (qui sera remplacé) seront automatiquement importées dans ce Media Player, tout comme les éléments placés dans les dossiers Musique et Vidéos de votre espace utilisateur.

Microsoft promet une expérience enfin convaincante avec un mini-lecteur, un mode plein écran, une gestion au clavier pour une bonne accessibilité. L'entreprise invite les testeurs à lui faire part de leurs retours.Mais que les fans de l'ancien système Media Center ne rêvent pas : il n'est apparemment pas prévu de le faire revivre.

On imagine que la mise en place définitive de ce projet n'est pas attendue avant l'année prochaine, vu son positionnement dans le canal Dev. Il a donc encore le temps d'évoluer. Il n'a pas été précisé s'il sera également proposé au sein de Windows 10 via le Store.