Arcep : Ghislain Heude est directeur adjoint de la direction « Fibre, infrastructures et territoires »

Il sera donc juste en dessous d’Olivier Corolleur, qui a pris les rênes de cette direction il y a quelques jours seulement.

Diplômé de l’Institut d’Études politiques de Lyon et de l’Institut Mines Télécom Business School, il a déjà passé plusieurs années à l’Arcep dans les années 2000, avant de rejoindre le ministère de l’Économie et des Finances, la mission Très Haut Débit, dont il a été directeur.

L’Autorité rappelle que sa direction « Fibre, infrastructures et territoires » est chargée de « la régulation des marchés du haut et du très haut débit fixe qui comprennent notamment les offres utilisées par les exploitants de réseau et les offres de gros utilisées pour fournir des services à haut très haut débit sur le marché de détail ».

Comme nous avons eu l’occasion de le détailler dans un dossier récemment, il y a du travail sur ce sujet…