Qualcomm promet de ne plus ridiculiser Windows on ARM, dès 2023

Le système a tout sauf convaincu les utilisateurs ces dernières années, Microsoft ayant commis de nombreuses erreurs, dont celle d'un partenariat exclusif avec le concepteur des SoC Snapdragon utilisés notamment comme base pour certaines de ses Surface.

Ces puces, très adaptées au marché mobile, n'ont pas du tout été convaincantes pour répondre aux contraintes qui sont celles d'un PC fixe ou portable. Après des années de promesses, cela a rapidement été confirmé à la sortie des premières machines dans le commerce, les très bons résultats affichés par Apple avec sa série M1 ont enfoncé le clou.

Sous pression, Qualcomm n'avait que peu d'options et a racheté Nuvia. La startup fondée par des anciens d'Apple promettait de révolutionner le marché des SoC avec un rapport performances/watts jusque-là jamais vu.

C'est finalement en 2023 que l'on saura si tout cela n'était que du bluff ou non. En effet, à l'occasion de son Investor Day, Qualcomm a indiqué que de premières puces seraient bien livrées à ses clients dès 2022 (comme annoncé précédemment), mais pour une commercialisation dans des produits l'année suivante. La déclinaison se fera dans le domaine des puces mobiles et de l'embarqué dans un second temps.

Les architectures CPU et GPU seront renouvelées, Qualcomm devra alors faire face à la prochaine génération de SoC d'Apple, à Meteor Lake chez Intel et sans doute les APU Zen 4 d'AMD. Espérons donc que le temps d'avance de Nuvia était suffisant pour anticiper les gains apportés par ces prochaines solutions.