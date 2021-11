Windows 11 gère désormais l'émulation x64 sur les plateformes ARM64

Attendue depuis des mois et en test via le programme Insiders depuis un an, cette fonctionnalité est désormais accessible à tous, annonce Microsoft.

Elle permet pour rappel de permettre le lancement des applications prévues pour une architecture x86 en 64 bits via Windows on ARM, qui n'était jusqu'à maintenant compatible qu'avec le 32 bits, qui avait été privilégié à ses débuts.

Cela concerne tant les applications issues du Microsoft Store que celles utilisées par d'autres biais. Windows 10 on ARM n'est pas concerné précise l'éditeur.