Le Parti pirate tchèque va entrer dans le gouvernement en formation

La décision fait suite à un vote interne intervenu lors de l’accord de coalition signé en ce début de semaine. Un accord qui suit l’échec électoral du milliardaire Andrej Babis.

Les Pirates tchèques seront en charge de trois secteurs : le ministère du Développement régional et de la numérisation, le ministère des Affaires étrangères et le Conseil législatif du gouvernement. « Les Pirates tchèques mettront fortement l'accent sur la science, la recherche et l'innovation » indique Marcel Kolaja député européen, vice-président tchèque du Parlement européen.