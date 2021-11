OVHcloud : 663 millions d’euros de revenus en 2021… pour une perte nette de 32 millions d’euros

Alors qu'il vient d'ouvrir les portes de son évènement Ecosystem Experience 2021, sans annonce particulière, le groupe publie son premier bilan financier annuel depuis son introduction en bourse. Le chiffre d'affaires est en hausse de 5 %, contre 12 % en données comparables « à taux de change et périmètre constants et excluant les impacts directs liés à l’incident de Strasbourg ».

Le cloud privé revendique 398 millions d’euros de CA, contre 94 millions pour le cloud public et 171 millions pour le « web cloud et autre », soit un total de 663 millions d’euros. La France compte pour 343 millions d’euros, l’Europe pour 193 millions et le reste du monde pour 128 millions. OVHcloud revendique une « performance particulièrement solide des États-Unis (+143 % sur une base comparable) ».

Le résultat opérationnel est par contre en chute libre à 6,5 millions d’euros contre 30,6 millions d’euros pour l’exercice 2020 : « Les impacts découlant de l’incendie de Strasbourg et les charges liées à l’IPO ont pesés pour 56 millions d’euros sur l’exercice 2021. En excluant ces effets le résultat opérationnel a doublé comparé à l’exercice 2020 ».

Le résultat suit la même tendance : « OVHcloud a enregistré une perte nette de (32) millions d’euros, contre (11) millions d’euros pour l’exercice 2020, qui reflète également l’impact de l’incident de Strasbourg et des coûts exceptionnels liés à l’introduction en Bourse pour un montant total avant impôt de 63 millions d’euros ».

Sans prendre en compte ses éléments « exceptionnels », le résultat avant impôts serait de 43 millions d’euros en 2021, alors qu’il était nul en 2020. Au 31 août 2021 (date de clôture des comptes annuels), « la dette financière nette d’OVHcloud s’élevait à 709 millions d’euros, dont 53 millions d’euros de dettes locatives », soit un ratio avec l’EBITDA ajusté de 2,7x.

Cette annonce pousse à la hausse le cours de la bourse qui est à 20,7 euros. C’est au-dessus des 18,50 euros de l’introduction, mais en dessous des presque 22 euros de fin octobre.