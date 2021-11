Nouvelles failles sur une ribambelle de processeurs Intel

C’est presque devenu une routine avec les CPU modernes. Comme le rapporte Ghacks, Intel a publié deux bulletins d’alertes cette semaine.

Le premier pour les vulnérabilités CVE-2021-0157 et CVE-2021-0158, avec un score de 8,2 sur 10. Dans les deux cas, un problème dans le BIOS peut permettre à un attaquant de gagner des privilèges. Bonne nouvelle (si l’on peut dire…), elles nécessitent un accès local à la machine. Parmi les CPU touchés, on retrouve les Xeon E, E3 v6, W, Scalable de 3e génération, les Core de 7e, 10e et 11e génération, Core X, Celeron N et Pentium Silver.

Le second bulletin concerne la faille CVE-2021-0146 (7,1 sur 10), là encore avec le même risque d’escalade des privilèges via un accès local uniquement. Les Pentium et Celeron séries J et N sont concernés, ainsi que les Atom E3900, C300, Pentium Silver, etc.