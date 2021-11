Adastra du GENCI : « un nouveau supercalculateur pour préparer l'Exascale », avec AMD et HPE

Avec le CINES (Centre Informatique National de l’Enseignement Supérieur), Hewlett Packard Enterprise (HPE) et AMD, le Grand Équipement National de Calcul Intensif annonce « l’acquisition du supercalculateur Adastra et sa mise à disposition des communautés à partir du printemps prochain ».

Le supercalculateur est basé sur un système HPE Cray EX avec des processeurs AMD. La première partition arrivera au printemps 2020 avec processeurs EPYC Zen 4 en 5 nm (Genoa), 768 Go de DDR5 et un lien réseau 200 Gb/s. La seconde est prévue fin 2022 avec des processeurs EPYC de 3e génération et des accélérateurs de calcul Instinct MI250X OAM.

HPE annonce que « Adastra sera 20 fois plus rapide que le système existant du CINES et offrira des performances de plus de 70 pétaflops pour 1,5 fois sa consommation électrique ». 70 PFLOPS permettrait à Adastra de se placer au même niveau que Perlmutter qui est actuellement 5e du TOP500.