Atos et NVIDIA annoncent leur Excellence AI Lab (EXAIL)

Les deux partenaires travaillent sur un supercalculateur exascale BullSequana X reposant sur les processeurs Grace (ARM) de l'américain et la prochaine génération de ses GPU pour serveurs. Il exploitera également l'Atos BXI Exascale Interconnect et la plateforme réseau Quantum-2 (InfiniBand, 400 Gb/s) qui vient d'être annoncée à la GTC.

Dans leur laboratoire de recherche commun « se réuniront scientifiques et chercheurs pour contribuer à accélérer le progrès des technologies informatiques, de l’éducation et de la recherche en Europe ».

« Les premiers travaux du laboratoire se concentreront sur cinq domaines de recherche rendus possibles par les avancées du calcul haute performance et de l’IA : la recherche climatique, la santé et l’analyse du génome, l’hybridation avec l’informatique quantique, l’edge IA/ « Computer Vision » et la cybersécurité » précise le communiqué.

Tant de secteurs où Atos et NVIDIA sont déjà partenaires, que ce soit à travers des supercalculateurs, des solutions « edge », exploitant les DPU BlueField, ou le domaine de la santé autour de la plateforme Clara.