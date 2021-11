World Settlement Footprint : les données les plus complètes « au monde » sur les établissements humains

L’Agence spatiale européenne rappelle que, selon l’ONU, « la population mondiale devrait atteindre 9,7 milliards en 2050. Les zones urbaines abritent déjà 55 % de la population mondiale et ce chiffre devrait atteindre 68 % d’ici 2050 ».

L’Agence ajoute que « l’urbanisation rapide et non planifiée, combinée aux défis liés au changement climatique, peut entraîner une augmentation de la pollution de l’air, une plus grande vulnérabilité aux catastrophes ainsi que des problèmes de gestion des ressources telles que l’eau, les matières premières et l’énergie ».

C’est dans l’optique de mieux comprendre les tendances actuelles que l’ESA et le Centre allemand pour l’aéronautique et l’aérospatiale (DLR), en collaboration avec Google Earth Engine, « développent conjointement le World Settlement Footprint – l’ensemble de données le plus complet au monde sur les établissements humains ».

Les données des satellites sont évidemment mises à contribution. « Les nouveaux produits World Settlement Footprint deviendront un atout pour les bureaux nationaux de statistique, pour les autorités locales, pour la société civile ainsi que pour les organisations internationales concernées par la mise en œuvre de l’Objectif de développement durable 11 de l’Agenda 2030 sur le développement durable et du Nouvel agenda urbain ».