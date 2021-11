Facebook présente « de nouveaux outils pour améliorer les achats »

C’est de saison puisque le Black Friday et les fêtes de fin d’années approchent à grands pas. Les revendeurs se préparent et le réseau social, qui est dans la tourmente suite aux déclarations de Frances Haugen, ne fait pas exception à la règle.

Il est ainsi question de « nouveaux outils pour améliorer les achats sur nos applications. Avec les recommandations de produits et les boutiques dans les groupes, nous relions la communauté et le commerce ».

Il est aussi question de Live Shopping pour les créateurs, afin de leur permettre « de s’associer plus facilement aux marques et de mettre en valeur leurs produits préférés ». Enfin, Facebook ajoute les réponses, avis et évaluations des autres acheteurs. Alors, heureux ?