Windows on ARM : le kit de développement disponible pour 219 dollars

Annoncé en mai, il est conçu par ECS, présenté comme un modèle de sa gamme de Mini PC Liva. Il est livré avec une licence de la version 10 Famille (64 bits).

Il est vendu sous la référence Mini Box QC710 sur le Microsoft Store outre-Atlantique et intègre un Snapdragon 7c avec 4 Go de mémoire et 64 Go de stockage. Cette machine doit permettre aux développeurs de tester leurs applications sur une plateforme ARM.

Côté connectique on a droit à un port USB Type-C (avec charge Power Delivery), un 3.2 Type-A (5 Gb/s), un 2.0, un port HDMI et du réseau à 100 Mb/s. Bref, ce n'est pas une plateforme de rêve, mais elle est vendue 219 dollars « seulement ».

Elle intègre également du Bluetooth et du Wi-Fi 5, ainsi qu'un lecteur de cartes microSD. Ses dimensions sont de 117 x 119 x 35 mm pour 230 grammes. Dans certains cas, une remise est proposée, faisant tomber son prix à 197,1 dollars.