Dans un article publié il y a quelques jours, The Verge fustige les sociétés et agences de communications qui multiplient les déclarations sans vouloir être citées, sur des sujets pourtant parfois de premiers plans. Dans les exemples cités, comment ne pas reconnaître Microsoft et ses ratés autour de la mise à jour de Windows 11 ?

Il précise que le site attribuera désormais tous les propos tenus auprès de leurs journalistes, à quelques exceptions près qui le justifieront spécifiquement.