Disney+ Day : de nouveaux contenus arrivent, des bandes-annonces mises en ligne

Comme prévu, la plateforme a profité de son « Day » pour multiplier les annonces dans tous ses univers (Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic et Star!).

Il est notamment question pour l’année prochaine de « "The Reason I Jump" (titre français à venir), d’après la biographie de Naoki Higashida ; Antidisturbios, un thriller policier espagnol de Isabel Peña et Rodrigo Sorogoyen et Anna, un drame apocalyptique de Niccolo Ammaniti ».

« Pam & Tommy, avec Lily James et Sebastian Stan ; Pistol, une série FX produite par Danny Boyle ; et la série documentaire Welcome to Wrexham, avec Ryan Reynolds et Rob McElhenney, les propriétaires du club de foot de Wrexham » sont aussi de la partie.

Enfin, « "Balenciaga" (titre provisoire) sera la première série originale Disney+ espagnole ». Elle « raconte comment le fils d’une couturière et d’un pêcheur a refusé de se laisser définir par son statut social ». Ce drame contient six épisodes de 50 minutes.

Bien évidemment, de nombreuses bandes-annonces ont été mises en ligne (également sur le compte américain).