Spotify veut racheter Findaway, « leader mondial de la distribution de livres audio »

La plateforme de streaming a conclu un « accord définitif » pour cette acquisition, dont le montant n’est pas précisé.

« L'ambition de Spotify est d'être le point de chute pour tout ce qui est audio, à la fois pour les auditeurs et les créateurs. L'acquisition de Findaway accélérera la présence de Spotify dans l'espace du livre audio et nous aidera à répondre plus rapidement à cette ambition », explique Gustav Söderström, responsable R&D.

La transaction devrait être finalisée d’ici la fin de l’année, une fois les autorisations réglementaires obtenues.