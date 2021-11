BotenaGo, nouveau malware ciblant des millions de routeurs et d'appareils IoT

AT&T Alien Labs a découvert un nouveau malware écrit dans le langage de programmation open source Go, utilisant « plus de 30 exploits » et pouvant potentiellement « cibler des millions de routeurs et d'appareils IoT ».

Le malware crée une porte dérobée et attend de recevoir une cible à attaquer d'un opérateur distant via le port 19412 ou d'un autre module associé exécuté sur la même machine.

Avant que l'article ne soit publié, BotenaGo n'était détecté que par 6 des 62 antivirus connus répertoriés par VirusTotal. AT&T Alien Labs estime que le malware serait « encore en phase bêta » et qu'il aurait été « accidentellement divulgué ».