La Xbox fête ses 20 ans

C’est en effet le 15 novembre 2001 que la console de Microsoft a été lancée en Amérique du Nord. Elle était animée à l’époque par un processeur Intel Pentium III Mobile à 733 MHz.

Le Xbox Live arrive un an plus tard, en 2002, puis la Xbox 360 en 2005. Il faudra ensuite attendre 2013 pour que la Xbox One prenne le relais, puis les Xbox Series en 2020.

Microsoft profite de cet anniversaire pour commercialiser un ensemble d’accessoires en édition spéciale 20e anniversaire : une manette à 64,99 euros et un casque à 64,99 euros également.