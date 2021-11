Amazon permet de partager des extraits de 30s de ses séries Originals

Cette fonctionnalité n‘est pour le moment disponible que « pour les clients aux États-Unis utilisant des appareils mobiles iOS ».

Pour en profiter, il suffit de cliquer sur le bouton « Share a clip » depuis son iPhone. L'application générera automatiquement une vidéo de 30s de ce que vous venez de voir. Elle vous permet ensuite de regarder et ajuster l’extrait si besoin, puis de le partager.

Cette fonctionnalité est disponible pour The Boys, The Wilds, Invincible et Fairfax. D’autres séries Amazon Original suivront.