Apple lance Business Essentials en bêta aux États-Unis

Comme son nom le laisse penser, ce service s’adresse aux petites entreprises (jusqu’à 500 employés). Il « regroupe la gestion, l'assistance et le stockage des appareils dans un seul abonnement », peut-on lire dans le communiqué.

Avec les « Collections », les responsables informatiques peuvent « configurer les paramètres et les applications pour des utilisateurs individuels, des groupes ou des appareils ». User Enrollment permet de créer « une séparation cryptographique » entre les données des employés et celles de l'entreprise. Une vidéo de présentation a été mise en ligne.

Le service est gratuit pendant la phase bêta qui devrait durer jusqu’au printemps. Les tarifs débuteront ensuite à 2,99 dollars par mois par utilisateur avec une seule machine et 50 Go de stockage iCloud. On passe à 6,99 dollars pour un utilisateur avec trois appareils maximum et 200 Go, puis à 12,99 dollars pour augmenter le stockage à 2 To.