Alexa : 4,5 milliards d’interactions en France pour l’IA d’Amazon

Amazon fête le septième anniversaire de son intelligence artificielle, disponible au sein des produits Echo (entre autres). Elle est arrivée bien plus tard en France, en juin 2018. Histoire de faire d’une pierre deux coups, le géant s’arrange un peu avec les dates et fête le troisième anniversaire de son IA avec cinq mois de retard.

C’est surtout l’occasion d’annoncer quelques chiffres : « 4,5 milliards d'interactions, 308 millions d'heures de musique écoutées, 11,5 millions d'appels » en France, en un peu plus de trois ans donc.

La croissance est importante avec 50 % par an : « Rien que sur les 12 derniers mois, 2,4 milliards d'interactions ont été réalisées entre les utilisateurs français et Alexa ». Toujours selon Amazon, « les utilisateurs français d’Alexa ont dit 4,5 millions de fois "Je t'aime" à Alexa, rien qu’au cours de l'année dernière ».

Pêle-mêle, la société revendique « 181 millions d'heures de musique », 140 millions de minuteurs ou d’alarmes, 40,5 millions de prévisions météo, 11 millions de demandes sur l’actualité… tout ça sur un an. Enfin, « 140 000 appareils dans le monde sont compatibles avec Alexa […] Il y a plus de 3 300 Skills (applications vocales pour Alexa) disponibles en France aujourd’hui […] dont plus de 600 liées à la maison connectée ».

Hasard ou pas du calendrier, cette annonce intervient alors que le Black Friday approche à grands pas et qu’Amazon à déjà lancé ses offres « avant l’heure », notamment avec deux Echo Dot (3e génération) à 39,98 euros.