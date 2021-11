Open RAN : Orange ouvre un laboratoire en France sur « la prochaine grande évolution du RAN 5G »

Au début de l’année, plusieurs opérateurs – Orange, Deutsche Telekom, Telefonica et Vodafone Groupe – se sont engagés à déployer l’Open Radio Access Network (Open RAN).

Orange rappelle que « les réseaux d’accès radio (RAN) traditionnels sont constitués de matériels et logiciels intégrés par un fournisseur unique et présentent des interfaces logicielles et matérielles fonctionnant en système propriétaire fermé ». Comme son nom l’indique, la technologie Open RAN « permet d’ouvrir ces réseaux à différents fournisseurs et équipementiers ». Elle est encore aujourd’hui en cours de spécification et développement.

Afin d’avancer sur son développement, l’opérateur historique français a inauguré un « centre d’intégration Open RAN » dans ses locaux d’Orange Gardens à Châtillon (92).

« Il sera accessible aux fournisseurs d'équipements de l'écosystème Open RAN, aux start-ups et aux intégrateurs de systèmes, souhaitant tester le bon fonctionnement et l’interopérabilité de leurs composants avec ceux d’autres fournisseurs. Le réseau Open RAN sera également accessible à distance ». Plusieurs partenaires sont déjà connus parmi lesquels on retrouve Dell, Intel, Samsung et Nokia.

Si c’est le premier laboratoire du genre en France, c’est le 4e en Europe. Il a reçu le label OTIC (Open Testing and Integation Center) de l’Alliance O-RAN, dont Orange est un des membres fondateurs.