Satellite Quantum : les tests sont terminés, place à la science

La particularité de ce satellite est d’être « entièrement reconfigurable par logiciel » lorsqu’il est en orbite grâce à une antenne active « révolutionnaire ».

Il a été lancé cet été à bord d’une fusée Ariane 5. Depuis, il a subi toute une batterie de tests (comme n’importe quel satellite). « Ses performances ont été vérifiées et ses opérations au sol validées ».

Désormais, « le satellite flexible défini par logiciel est maintenant prêt à entrer en service commercial et fournira des données et des communications mobiles aux gouvernements et à d'autres utilisateurs via son opérateur basé en France, Eutelsat », indique l’Agence spatiale européenne.