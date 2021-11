Europe numérique : la Commission prévoit d’investir 2 milliards d’euros

Afin de « faire progresser » la transition numérique, l’institution a adopté trois programmes de travail. Il s’agit d’une première étape « pour atteindre les objectifs de la Commission pour concrétiser la décennie numérique de l'Europe ».

« Le principal programme de travail, doté d'une enveloppe de 1,38 milliard d'euros, se concentrera sur les investissements dans les domaines de l'intelligence artificielle (IA), de l'informatique en nuage et des espaces de données, des infrastructures de communication quantique, des compétences numériques avancées et de l'élargissement de l'utilisation des technologies numériques dans l'ensemble de l'économie et de la société, jusqu'à la fin de 2022 ».

Deux autres programmes sont donc prévus. L’un d’entre eux, doté d'un budget de 269 millions d'euros jusqu'à la fin de 2022, « est axé sur le financement de projets dans le domaine de la cybersécurité ». L’autre « porte sur la création et le fonctionnement du réseau de pôles européens d'innovation numérique et son budget s'élève à 329 millions d'euros jusqu'à la fin de 2023 ».

Enfin, « les premiers appels au titre du programme pour une Europe numérique seront publiés d'ici la fin novembre et d'autres suivront en 2022 », explique la Commission européenne.