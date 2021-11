Firefox est disponible via le Microsoft Store

Mozilla annonce qu'il est le « premier navigateur majeur » à l'être, ce qui revient simplement à rappeler que Google Chrome n'est pas encore proposé par ce biais. En effet, Microsoft Edge est lui aussi disponible via le Store et ses parts de marchés sont désormais supérieures à celles de Firefox. Cette arrivée était attendue.

How to Geek a relevé que cela empêchait pour le moment de définir le navigateur par défaut simplement, via le « hack » trouvé pour Windows 11. Mozilla a répondu que cela était dû au fait qu'il s'agit d'un paquet MSIX et rappelle au passage qu'il défend une modification aisée du choix du navigateur par défaut.

Notez que cette arrivée dans le Microsoft Store peut aussi être exploitée via winget :

winget install Firefox -s msstore