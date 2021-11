Mission Artemis : le retour des humains sur la Lune en 2024 n’est « techniquement pas réalisable »

Ce n’est finalement qu’une confirmation de ce que l’on savait déjà. Cet été en effet, le Bureau de l’inspecteur général de la NASA avait déjà annoncé que, « compte tenu des exigences d'intégration, les combinaisons ne seraient pas prêtes pour le vol avant avril 2025, au plus tôt ». Pas de combinaison, pas d'astronautes sur la Lune.

Cette fois-ci, l’administrateur de la NASA Bill Nelson explique que « le récent procès [avec Blue Origin, ndlr] et d’autres facteurs, le premier atterrissage humain sous Artemis n‘aura probablement pas lieu avant 2025 ».

Il cite pêle-mêle le manque de fonds alloué par le Congrès, la crise sanitaire, des défis de « développement »… Bref, l’objectif de l’administration Trump d’un retour des humains sur la Lune en 2024 n’est « techniquement pas réalisable ».

« Avant cette mission sur la surface de la Lune, la NASA se concentrera sur les essais en vol sans équipage d’Artemis I et II autour de la Lune », explique l’Agence spatiale. Bill Nelson indique que le coût de développement du vaisseau spatial Orion « est maintenant de 9,3 milliards de dollars depuis 2012 et jusqu’au premier test en vol avec équipage au plus tard en mai 2024 ».