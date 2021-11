Molotov racheté par l'américain fuboTV

Le service lancé en France en 2016 « rejoint la première plateforme américaine de streaming de télévision en direct et de programmes sportifs, devenant le hub européen des opérations du groupe ».

Son PDG et fondateur Jean David Blanc « reste président de la société et devient également Chief Strategy Officer ». L'opération se fait « sous la forme d'une opération en numéraire et en titres pour un montant de 190 millions de dollars (164,3 M€) » précise le communiqué.

Elle « est soumise aux approbations requises et aux conditions de clôture habituelles, pour une date de clôture estimée au cours du premier trimestre 2022 ».