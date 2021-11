Binance : « 100 millions d'euros pour développer l'éco-système crypto européen »

Changpeng Zhao, fondateur et PDG de Binance, a annoncé le lancement de ce qu’il présente comme l’« Objectif Lune », en partenariat avec France FinTech.

But de l’opération : développer « un hub de recherche et développement », et un « programme d'éducation en ligne pour développer les talents pour l'industrie de la blockchain et des crypto-monnaies en France ». Pour la seconde partie, Ledger est partenaire.

Pour le fondateur de Binance, cet investissement devrait permettre de « contribuer de manière significative à faire de la France et de l'Europe le premier acteur mondial de l'industrie de la blockchain et de la crypto ».