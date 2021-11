L’abonnement Twitter Blue débarque aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande

En juin, le réseau social présentait pour la première fois son abonnement payant, qui n’était alors disponible qu’en Australie et au Canada. Il est désormais proposé à 2,99 dollars américains et 4,49 dollars néo-zélandais. « Nous offrons aux abonnés encore plus de fonctionnalités, plus de contenus et plus de façons de participer à la conversation », affirme la société.

Il est question de lire des actualités sans publicité sur iOS et l’application pour ordinateur, avec des magazines comme The Washington Post, L.A. Times, USA TODAY, The Atlantic, Reuters, The Daily Beast, Rolling Stone, BuzzFeed, Insider et The Hollywood Reporter.

« Ce n'est que le début des articles sans publicité, avec beaucoup plus de contenus à venir alors que nous continuons à établir des partenariats, avec plus d'éditeurs, sur plus de marchés ». « Une partie des revenus des abonnements Twitter Blue va directement aux éditeurs de notre réseau », ajoute le réseau social. Ce service était auparavant connu sous le nom de Scroll (racheté par Twitter en mai).

Il est ensuite question de Top Articles (ce que proposait Nuzzle) pour « afficher les articles les plus partagés sur leur réseau au cours des dernières 24 heures », d’options de personnalisation et de fonctions déjà annoncées dans Blue : Bookmark Folders, Undo Tweet et Reader Mode. Enfin, l’abonnement vous donne accès à Blue Labs pour tester les nouvelles fonctionnalités en avance.

Le calendrier de l’ouverture au reste du monde de l’abonnement n’est pas précisé.