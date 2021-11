Double anniversaire des 40 ans : Apple en France et libération de la bande FM

Le fabricant des iPhone explique que, « à partir d'une petite équipe de commerciaux mise en place en 1981, Apple a considérablement développé ses activités en France ». « Aujourd’hui l’entreprise compte 2 700 salariés dans le pays et 20 Apple Store, le plus grand réseau en Europe continentale. À cela s’ajoute près de 500 fournisseurs locaux qui représentent l'excellence de l'innovation et du savoir-faire français ».

Pour l’occasion, un studio radio Apple Music a ouvert à Paris (sur les Champs-Élysées), « le premier du genre en Europe continentale ». L’entreprise rappelle que sa contribution « se traduira également prochainement par un contenu original pour Apple TV+ » : Liaison, « un thriller en six épisodes écrit par Virginie Brac et avec en tête d’affiche Vincent Cassel et Eva Green ».

Sur Twitter, Alexandre Archambault en profite pour rappeler que ce 9 novembre était aussi « le début de la libéralisation de la bande FM et le foisonnement de ce qu’on appelait les #RadiosLibres ». « La première à obtenir la dérogation sera Radio Zema, dans l’Aubrac, qui existe toujours », ajoute-t-il.