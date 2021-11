Qualcomm veut faciliter la création d’applications en réalité augmentée

C’est en tout cas le but de la Snapdragon Spaces XR Developer Platform. Elle propose « les outils nécessaires pour donner vie aux idées des développeurs et révolutionner les possibilités de la réalité augmentée ».

Parmi les fonctionnalités, il est question de cartographier l'environnement, de repérer la position dans l’espace et de suivre le mouvement des mains, de détecter les surfaces planes (comme un bureau), de faire de la reconnaissance et du suivi d’image et d’objet, etc. Une vidéo de présentation a été mise en ligne.

Pour le moment, aucun nouveau matériel n’est annoncé, le but étant de proposer un système « ouvert » et « multi-appareils », comme en atteste la longue liste de partenaires. En effet, « les principaux fabricants OEM de smartphones et de matériel de réalité augmentée, notamment Lenovo, Motorola, OPPO et Xiaomi, seront les premiers partenaires à prendre en charge Snapdragon Spaces en 2022 […] Les lunettes connectées Lenovo ThinkReality A3 avec un smartphone Motorola seront les premières à commercialiser Snapdragon Spaces ».

La plateforme est accessible en « accès anticipé » dès maintenant pour certains développeurs, avec une disponibilité générale prévue au printemps prochain.