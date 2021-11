Carrefour : un « partenariat stratégique ambitieux » avec Meta (Facebook)

Le communiqué explique qu’il « couvrira de nombreux aspects de l'activité de Carrefour, de la communication interne à l'expérience des employés, en passant par la relation client, la publicité numérique et la digitalisation des prospectus, la communication locale et le social commerce ».

Du côté des services de Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger et Workplace seront utilisés. Le but est d’aider « Carrefour à construire le futur de son environnement mobile » et « le développement de son offre d'e-catalogue ». Workplace sera déployé aux 320 000 employés de Carrefour et la réalité virtuelle sera utilisée pour former les employés. Neuf pays sont concernés : France, Italie, Espagne, Roumanie, Pologne, Belgique, Taiwan, Argentine et Brésil.

Pas un mot par contre dans le communiqué de Carrefour sur le respect de la vie privée et/ou la question des données personnelles, alors que Facebook est au centre de plusieurs affaires sur ces sujets.

Cette annonce a été faite dans le cadre du Digital Day qui était l’occasion pour l’enseigne de présenter « sa stratégie digitale à horizon 2026 ainsi que les objectifs de création de valeur associés ». La société souhaite « tripler sa GMV (Gross Merchandise Value) e-commerce à horizon 2026, pour atteindre 10 milliards d’euros. Le Groupe prévoit également que le digital contribue pour 600 millions d’euros additionnels au résultat opérationnel courant (ROC) en 2026 par rapport à 2021 ».

Les investissements dans le « digital » vont augmenter de 50 % entre 2022 et 2026, avec un plan de 3 milliards d’euros. Enfin, Carrefour veut atteindre la « neutralité carbone de ses activités e-commerce à horizon 2030 ».