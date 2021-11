France Télévisions et Radio France annoncent l’arrivée d’« un grand média numérique de la vie locale »

Les propos tenus par Roselyne Bachelot devant la commission de la Culture au Sénat, sont détaillés par les deux groupes publics.

France Télévisions et Radio France visent une « nouvelle coopération majeure des entreprises de l’audiovisuel public » pour « offrir à tous les Français un service public ancré dans les territoires au plus près de la vie locale ».

L’offre numérique sera « composée d’un site, de sites mobiles et d’une application » où sera accessible « l’ensemble des productions quotidiennes des deux réseaux, à travers des entrées géographiques (de l’ultra-local au régional) et par média ». Des contenus drainés par la quarantaine de stations de France Bleu et les 24 antennes de France 3.

La structure sera chapeautée par un groupement d’intérêt économique (GIE). À l’approche de la présidentielle, « les deux réseaux proposeront des émissions spéciales communes permettant de couvrir l’actualité politique locale ».