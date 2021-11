Microsoft annonce Windows 11 SE (mais ce n'est pas la Seconde Édition)

Ce nom, assez malheureux jugeront certains, n'est pas une référence à Windows 98. Il n'est pas non plus la marque qu'il s'agit d'une version ne permettant qu'une installation depuis le Store (S) destinée au monde de l'éducation (E). Il signifie « Student Edition ». Oui, l'éditeur aurait pu trouver mieux.

Le tableau comparatif confirme néanmoins que la différence majeure est au niveau de la gestion des applications. Pour éviter le raté de Windows 10S, des choix différents ont été faits : le Store est retiré, seule une liste d'applications tierces peut être autorisée à être installée, « dont Chrome et Zoom » par exemple. Il n'a pour le moment pas été précisé la manière dont cela serait géré. Des ajustements sont aussi faits ici ou là dans l'interface et les outils activés par défaut selon Microsoft.

Le tableau évoque également des conditions matérielles plus légères avec ce système afin de réduire le coût des machines. Il est ainsi intégré à la nouvelle Surface Laptop SE à 249 dollars (Celeron N4020, 4 Go de mémoire, 64 Go de stockage, 11,6"). Des déclinaisons avec Celeron N4120 et 8/128 Go sont aussi disponibles.

Des constructeurs tiers proposent des appareils dans la même gamme de prix, équipés de processeurs AMD ou Intel, indique Microsoft : Acer, ASUS, Dell, Dynabook, Fujitsu, HP, JP-IK, Lenovo et Positivo. Il s'agit donc bien d'une nouvelle réponse à l'initiative des Chromebook pour l'éducation de Google, présentés comme « cloud first » et avec une administration simplifiée, visant les classes pour les jeunes enfants outre-Atlantique (K-8).