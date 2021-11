Disney+ Day : Marvel Cinematic Universe en IMAX et nouveaux contenus

Ce vendredi 12 novembre le service organisera une fête à l’occasion des deux ans de son lancement (il est arrivé plus tard en France). « À cette occasion, de nombreux avantages exclusifs vont leur être proposés la semaine du 8 novembre, que ce soit sur la plateforme de streaming, dans les parcs, sur ShopDisney ou via des partenaires », explique le studio.

Pêle-mêle on retrouvera le documentaire sur le récent concert de Billy Eilish, un making-of de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, les moments « épiques » de Hawkeye ainsi que d'autres contenus exclusifs de Pixar et Marvel.

Ce n’est pas tout : « De Shang-Chi et La légende des dix anneaux à Iron Man, 13 films Marvel préférés des fans seront disponibles pour regarder à la maison au format IMAX ». Les frères Russo expliquent d’ailleurs avoir filmé leurs réalisations dans ce format.

Il n’est pas précisé si ces versions « allongées » seront disponibles en France en même temps qu’aux États-Unis. Une chose est néanmoins sûre : il faudra être patient pour certains films à cause de la chronologie des médias.

C’est le cas de Shang-Chi et La légende des dix anneaux car il est sorti en septembre dans les salles obscures.