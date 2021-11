La lanceuse d’alerte Frances Haugen auditionnée à l’Assemblée nationale

Frances Haugen, la lanceuse d’alerte à l’origine des Facebook Files, sera auditionnée mercredi 10 novembre à 9 heures. Une audition organisée par la commission des lois conjointement avec la commission des affaires économiques.

L’audition de l’ancienne cadre de Facebook se fera juste avant l’examen de la proposition de loi destinée à améliorer la protection des lanceurs d’alerte.

Une centaine d’amendements a été déposée sur le texte. Relevons par exemple celui déposé par Ugo Bernalicis et d’autres députés de la France insoumise destinée à élargir « l’actuelle définition de la notion de lanceuse et lanceur d’alerte en incluant les personnes morales, comme les associations et les syndicats ».