1,4 million d’euros de sanction à l’encontre de Mobotix et plusieurs de ses grossistes

Voilà la décision prise hier par l’Autorité de la concurrence. Elle reproche aux entreprises épinglées de s’être entendues sur les prix de vente des systèmes de vidéosurveillance et d’avoir restreint la vente en ligne de ces mêmes produits. « Les éléments au dossier montrent que Mobotix établissait et communiquait aux grossistes ainsi que sur son site Internet, des listes de prix de vente conseillés pour l’ensemble des produits qu’elle commercialisait ».

Or, « pour s’assurer que les prix de détail affichés par les revendeurs-installateurs étaient homogènes et identiques aux prix qu’il diffusait, Mobotix s’est appuyée sur un ensemble de clauses prévues dans les contrats avec ses grossistes leur imposant de ne pas communiquer d’autres prix que les prix de revente au détail conseillés et en leur enjoignant de veiller à ce que les revendeurs au détail respectent les prix annoncés ».

Ou comment un prix de vente conseillé est devenu un prix imposé. Mieux encore, les clauses des contrats Mobotix conduisaient les grossistes à ne sélectionner que des revendeurs opérant surtout en physique, peu en ligne.

« Ces pratiques, qui ont perduré entre 6 et 7 ans selon les grossistes et qui ont concerné plus des deux tiers des ventes de Mobotix en France, présentent un certain degré de gravité ». Elles ont eu pour effet d’harmoniser les prix de vente, ou de limiter la concurrence.

« La restriction des ventes en ligne a contribué à limiter la possibilité pour les revendeurs de proposer leurs produits en ligne et aux clients de ces derniers de faire jouer la concurrence entre revendeurs en ligne afin de comparer les produits et ainsi de bénéficier d’un prix plus compétitif ».